Exalcalde de Wuhan recibe 14 años de prisión por sobornos valorados en nueve millones de dólares

El tribunal chino también impone una multa tras evaluar la devolución de ganancias ilícitas.

Un tribunal chino condenó a 14 años de prisión al exalcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, por recibir sobornos. El monto señalado en la sentencia equivale aproximadamente a nueve millones de dólares.

La sentencia atribuye los hechos a beneficios obtenidos mediante distintos cargos públicos ocupados entre 2003 y 2025.

Según la información presentada, el exfuncionario favoreció a empresas y particulares en contrataciones, operaciones comerciales y trámites administrativos. El tribunal también ordenó el pago de una multa de cinco millones de yuanes.