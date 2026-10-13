Exalcalde de Wuhan recibe 14 años de prisión por sobornos valorados en nueve millones de dólares

Un tribunal chino condenó a 14 años de prisión al exalcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, por recibir sobornos. El monto señalado en la sentencia equivale aproximadamente a nueve millones de dólares.

La sentencia atribuye los hechos a beneficios obtenidos mediante distintos cargos públicos ocupados entre 2003 y 2025.

Según la información presentada, el exfuncionario favoreció a empresas y particulares en contrataciones, operaciones comerciales y trámites administrativos. El tribunal también ordenó el pago de una multa de cinco millones de yuanes.