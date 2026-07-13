Evacuados regresan a sus hogares tras estabilización de incendio en España

Cerca de 1.500 personas fueron evacuadas durante dos días de llamas fuera de control.

Los cerca de 1.500 evacuados por el incendio forestal en la provincia de Almería, sur de España, comenzaron a regresar a sus hogares tras la estabilización del fuego, que dejó un balance de 13 fallecidos luego de que una mujer británica de 93 años perdiera la vida en el hospital a causa de las graves quemaduras sufridas.

El incendio, que arrasó unas 7.000 hectáreas y avanzó a velocidades de hasta 100 metros por minuto, es considerado uno de los más mortíferos de la historia reciente del país.

En localidades como Alfaix y Vedar, aún son visibles vehículos calcinados y laderas reducidas a ceniza, mientras las autoridades continúan con la identificación de víctimas, un proceso complicado por la llegada de familiares desde otros países. El presidente Pedro Sánchez visitará la zona este lunes.