Europa enfrenta quinta ola de calor y escasez de agua

Europa se prepara para una quinta ola de calor de un verano sin precedentes, con temperaturas máximas pronosticadas de 43 grados en España que avanzarán hacia países orientales como Alemania durante el fin de semana.

Más del 70% de Francia continental tiene limitado el uso de agua por sequías generalizadas, con niveles de agua subterránea disminuidos en más del 90%.

El calor extremo ha provocado incendios forestales de ferocidad inusual y ha causado escasez de agua en todo el continente, afectando la temporada que los europeos solían disfrutar.

En el Reino Unido, el gobierno convocó una reunión ministerial especial para prepararse ante las repercusiones.

En Francia, las personas podrían ser multadas por usar agua en ciertos contextos como lavar autos o llenar piscinas.