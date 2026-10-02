Eugenio Derbez se cuestiona cuánto tiempo más mantendrá su ritmo de trabajo

Eugenio Derbez sorprendió al revelar que comienza a cuestionarse cuánto tiempo más quiere mantener el intenso ritmo de trabajo que ha llevado durante años.

El actor reconoció que aunque todavía tiene metas profesionales pendientes, también desea disfrutar más de su vida personal.

Derbez explicó que durante mucho tiempo dejó de lado viajes, experiencias y momentos con sus seres queridos por cumplir con sus compromisos profesionales.

Ahora asegura que ha comenzado a preguntarse si vale la pena continuar persiguiendo nuevos logros o si es momento de hacer una pausa.

Contempla la posibilidad de retirarse parcialmente, aunque todavía tiene proyectos como director y producciones internacionales.