Estudiantes reciben becas para educación superior de la Dirección de Integración

El 84% de los estudiantes que se graduarán este año del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, Inframen, recibieron su certificación de beca por parte de la Dirección de Integración. El beneficio llega a estudiantes de un centro educativo que durante años ha sido objeto de estigmatización. Uno de los beneficiados es Josué Amaya.

Y es que 19,000 estudiantes de bachillerato a nivel nacional, podrán continuar su formación de educación superior en una de las 46 universidades privadas del país, a través de becas de la Dirección de Integración.

Todas las instituciones de educación superior privadas se han sumado a este beneficio, el presidente de la Dirección de Integración, mencionó que se mantienen en conversación con la Universidad de El Salvador para incorporarse al programa.

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, destacó que este programa está siendo financiado con el 33% del prestamos con el BID.

Estos nuevos estudiantes se suman a los más de 13,000 jóvenes que ya están siendo beneficiados con el programa, transformando su vida y la de su familia.