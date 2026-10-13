Estudiantes liceales vuelven a protestar en Francia con apoyo de Greta Thunberg

Los estudiantes liceales regresaron este martes a las calles de Francia con el inesperado apoyo de la activista sueca Greta Thunberg. Miles de personas, entre alumnos de secundaria, universitarios y profesores, se manifestaron en varias ciudades con respaldo de sindicatos.

Los reclamos de los estudiantes son variados: el no reemplazo de profesores que faltan, horarios de hasta 10 horas por día con huecos, aulas deterioradas e inadaptadas al cambio climático.

También cuestionan un sistema de acceso a la universidad visto como poco transparente. A finales de la semana pasada, el ministerio de Educación anunció la contratación de 3 mil profesores sustitutos, pero las organizaciones estudiantiles consideran la medida insuficiente. Reclaman un plan de 10 mil millones de euros para los liceos.