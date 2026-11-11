Estudiantes lanzan campaña contra la violencia de género

Más de 30 estudiantes universitarios lanzaron la campaña de concientización ¿Y si fuera ella? para prevenir la violencia contra las mujeres.

La iniciativa incluye acciones de sensibilización en redes sociales, gira de medios y un evento principal: una carrera gratuita el 29 de noviembre.

Los organizadores convocaron a la población a participar con camisas de color anaranjado y morado.

La carrera se desarrollará en un espacio deportivo habilitado para personas de todas las edades, incluidas las mascotas.

Los participantes pueden asistir sin necesidad de inscribirse previamente, según indicaron los organizadores.

La actividad busca que la población tome conciencia sobre la violencia basada en género. Los estudiantes señalaron que el esfuerzo apunta a prevenirla y, sobre todo, a erradicarla.

La convocatoria también invita a sumarse a la conmemoración del día con las camisas anaranjadas y moradas.