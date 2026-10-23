Estudiantes del Colegio Hispanoamérica demuestran experimentos caseros en el Día del Mol

Estudiantes del Colegio Hispanoamérica demuestran experimentos caseros para conmemorar el Día del Mol.

La maestra Verónica Alfaro Martínez explica que esta unidad de medida sirve para contar partículas que no se pueden visualizar a simple vista.

Lady Mejía, Gabriel Palma y Alisson Velázquez participaron en la demostración en vivo de un experimento sencillo y seguro. La maestra comparó el mol con pedir una docena de huevos en la tienda, cuando se reciben exactamente 12 unidades.

Uno de los experimentos consistió en extraer los indicadores naturales de las sustancias para reconocer su nivel de pH. La actividad buscó acercar la química a quienes no han estudiado la materia.