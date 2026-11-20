La Universidad de El Salvador entregó un reconocimiento a la estudiante de ingeniería mecánica Ariel Torres Ramos por su participación en un programa internacional de la NASA. La joven participó en un entrenamiento aeroespacial en Houston, Texas, y obtuvo el tercer lugar.

Teodores señaló que tuvo la oportunidad de conocer cómo trabaja la NASA y cómo funciona la dinámica aeroespacial. Indicó que el programa incluyó entrenamiento bajo el agua, vuelos en aviones ligeros y buceos para simular misiones espaciales.

También conoció a astronautas reales durante su participación en el programa internacional. La universidad le brindó apoyo total con los entrenamientos, la gestión de vuelo y las infraestructuras necesarias. La joven afirmó que si uno tiene fe y toca las puertas adecuadas, puede realizar sus sueños.