Ariel Torres, estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad de El Salvador, recibió un reconocimiento por su participación en el programa internacional del aire y del espacio 2026, organizado por aplicaciones extraordinarias aeroespaciales en Houston, Texas, en instalaciones vinculadas a la NASA.

Durante esta experiencia internacional, obtuvo el tercer lugar en el lanzamiento de cohetes, en la prueba Thermal y también en el proyecto desarrollado en Space Center University, a estos logros se suman las certificaciones obtenidas a través de IFLY y del programa espacial internacional.

Y es que la Universidad de El Salvador brindó respaldo a la estudiante y asumió los gastos relacionados con su participación en el programa. La UES está reforzando las oportunidades para que los estudiantes puedan acceder a experiencias internacionales en áreas como la ciencia, la tecnología y el sector aeroespacial.

Con esta experiencia, Ariel Torres se convierte en la tercera estudiante de la UES en participar en este programa internacional, después de Vanesa Núñez, en 2021, y Ángela Pineda, en 2025.