Estrés por deudas

El endeudamiento en el país y en la región ha trascendido el ámbito económico y se ha convertido en un problema que afecta la salud mental y física de las personas. El aumento del costo de la vida y la dependencia del crédito para cubrir necesidades básicas han contribuido al incremento de casos de ansiedad en la población.

Los especialistas advierten que la preocupación constante por las cuotas pendientes no se queda solo en la mente. Se manifiesta como una respuesta física y medible en el organismo.

Cuando una persona nota que no puede cubrir sus deudas con facilidad, el cuerpo entra en un estado de alerta continuo. Esta ansiedad prolongada desencadena una serie de reacciones que afectan desde el corazón hasta el aparato digestivo.

Además, este problema puede generar complicaciones para las personas endeudadas a desarrollarse en su entorno familiar, laboral y social.

De acuerdo con la encuesta de hogares y propósitos múltiples, entre el 30% y 35% de los hogares salvadoreños reporta tener algún tipo de deuda, ya sea con instituciones financieras formales o con prestamistas informales.