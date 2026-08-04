Estrés crónico: síntomas como dolores de cabeza y fatiga que no debes ignorar

El estrés es una respuesta natural del organismo que, en pequeñas dosis, puede ser beneficiosa, pero cuando se mantiene durante mucho tiempo puede provocar síntomas como dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga, problemas digestivos, dificultad para dormir, irritabilidad y ansiedad.

El estrés crónico puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades y afectar la memoria y la concentración.

Para controlarlo, los expertos recomiendan realizar actividad física con frecuencia, dormir entre 7 y 8 horas cada noche, mantener una alimentación equilibrada, practicar técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación, y dedicar tiempo a actividades que generen bienestar, como escuchar música, leer o compartir con familiares y amigos.