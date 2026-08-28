Estragos por lluvias y fuertes vientos

Una fuerte tormenta acompañada de intensas ráfagas de viento azotó diversas zonas del país, generando múltiples emergencias que incluyeron la caída de árboles, daños en infraestructura urbana e inundaciones.

En San Salvador Centro, el sistema Sivar Seguro capto justo el momento cuando le cae una valla publicitaria sobre un vehículo que transitaba por la zona de la 49 avenida sur cerca del estadio Mágico González, aquí solo se reportaron daños materiales.

Paralelamente, las cuadrillas municipales y cuerpos de socorro desplegaron operativos de limpieza y remoción de escombros en puntos críticos como el bulevar Don Bosco, cerca de la universidad nacional, donde Comandos de Salvamento y el Cuerpo de Bomberos trabajaron para liberar el paso, además en la intersección de la 5ª avenida norte y la 27 calle poniente, en el barrio San Miguelito.

Y en el centro histórico las fuertes ráfagas y la intensidad del agua provocaron filtraciones tanto en el interior de la catedral metropolitana de San Salvador, sin pasar a mayores problemas.

Fuera de la capital, las emergencias también se reportaron en el occidente del país. En Sonsonate, las fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de un árbol, que obstaculizó el paso durante varias horas.

A estas emergencias personal de la Fuerza Armada de la segunda brigada de infantería brindaron ayuda trabajando en la remoción de árboles caídos a consecuencia de las lluvias. Kilómetro 62/2 de la carretera que conduce hacia Metapán, distrito de Santa Ana, municipio de Santa Ana Centro.

Kilómetro 42/2 de la carretera Panamericana, en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Ana, distrito de El Songo, municipio de Santa Ana Este.