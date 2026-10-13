Estragos por huracán Simón y Rachel en México

Las víctimas son una persona de 71 años que falleció por el derrumbe de un muro en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, mientras que una menor fue localizada sin vida, otras diez personas permanecen desaparecidas en baja California, tras las afectaciones provocadas por Rachel.

Las autoridades detallaron que Simón continúa como categoría 3 frente a las costas del Pacífico y amenaza ahora los estados de Nayarit y Sinaloa, en el noroeste del país y se espera que para el martes alcance la categoría 1 cerca de las islas Marías.