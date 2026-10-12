Estragos por huracán Isaías

En el condado de Escambia, Florida, el sheriff Chip Simmons confirmó dos fallecidos: una mujer que murió cuando un árbol cayó sobre su casa, y un hombre hallado sin vida en su garaje cerrado con un generador en funcionamiento.

El jefe de bomberos de Birmingham, indicó que una persona falleció en el área de Hoffman cuando un árbol se derrumbó sobre su vivienda; la otra víctima perdió la vida en el condado de Barbour tras un accidente de tránsito vinculado a un árbol caído en la vía.

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia federal para Florida, Alabama y Georgia, lo que habilitó el despliegue de recursos de la agencia federal para el manejo de emergencias en decenas de condados.