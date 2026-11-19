En Estados Unidos, las solicitudes de permiso laboral por el estreno de GTA VI aumentaron un 13%, mientras que remote detectó un incremento del 32% en los descansos efectivamente tomados. La tendencia también se refleja en otros mercados: Italia encabeza la lista con un 91%, seguida de India con el 60%, Irlanda con el 57%, España con el 44% y Francia con el 35%, la mayoría de los trabajadores son de la generación Z.

El costo para la productividad también genera debate. En Estados Unidos, las proyecciones oscilan entre 404 y 1,000 millones de dólares. En Reino Unido, se calcula un impacto de entre 264 millones de libras y 403.5 millones. No obstante, parte del tiempo no trabajado podría recuperarse posteriormente, por lo que no todo representaría una pérdida económica definitiva.

Por otra parte, el videojuego proyecta un importante movimiento comercial. Sensor Tower calcula 1,650 millones de dólares en ventas digitales, de las cuales PlayStation 5 concentraría el 75%. Además, la firma Enders prevé que la producción alcance entre 30 y 35 millones de unidades comercializadas durante su primer año.