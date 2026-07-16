Estas son las fechas clave del calendario electoral rumbo a los comicios de 2027

El calendario electoral para los comicios de febrero de 2027 en El Salvador establece fechas límite que partidos y ciudadanos deben cumplir para participar en la elección de presidente, diputados y alcaldes.

El 29 de agosto será la suspensión del proceso de modificación de residencia en el registro electoral, mientras que el 31 de agosto y el 29 de septiembre son las fechas tope para inscribir nuevos partidos o candidatos no partidarios.

El Tribunal Supremo Electoral convocará oficialmente a elecciones el 30 de septiembre, según el cronograma divulgado, que contempla que la propaganda para presidente y vicepresidente podrá realizarse del 27 de octubre al 24 de febrero de 2027.