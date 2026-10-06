Estafas por carding

Sus datos podrían estar siendo comercializados en mercados clandestinos por ciberdelincuentes, el carding es un fraude financiero que utiliza información robada de tarjetas bancarias para realizar compras sin autorización del dueño o titular, pueden ser pequeñas transacciones hasta pasar a miles de dólares, y vaciar sus cuentas.

Edwin Umaña, asesor en ciberseguridad de ESET El Salvador, afirma que han identificado cuales son las 5 formas más comunes que utilizan los cibercriminales para robar los datos.

Las personas que cometan este delito podrían pasar hasta 8 años en prisión según detalla el abogado Miguel Cárcamo.

El experto en ciberseguridad brindó varias recomendaciones para proteger su información personal y bancaria.

Y preste atención a cuál es el procedimiento legal que debe seguir si ha sido víctima de este delito.

Muchas veces los ciberdelincuentes operan desde el país donde han robado la información, pero en la mayoría de casos se trata de grupos transnacionales que operan en internet para estafar a múltiples víctimas.