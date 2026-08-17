Estafa informática: ¿cuáles son las modalidades más comunes?

Las estafas y fraudes digitales se han convertido en una problemática que crece a nivel mundial. En El Salvador, las denuncias por delitos informáticos han adquirido mayor relevancia ante modalidades cada vez más sofisticadas, utilizadas a través de redes sociales, llamadas telefónicas, correos electrónicos y otras plataformas digitales.

Los ciberdelincuentes buscan generar confianza, miedo o una sensación de urgencia para conseguir que sus víctimas entreguen voluntariamente información personal, datos de identidad o dinero, según explica el abogado penalista Alexander Escolán.

Por su parte, Vanessa Núñez, experta en informática, señala que para proteger las cuentas se recomienda activar la verificación en dos pasos, tanto en redes sociales como en servicios bancarios, ya que esta medida añade una capa de seguridad al requerir un código adicional.