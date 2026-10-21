Estafa de paquetes vacacionales y funerarios deja varias víctimas en El Salvador

La audiencia inicial contra varios sujetos acusados de estafa agravada en perjuicio de 25 víctimas por más de 300 mil dólares acaba de finalizar en El Salvador. Según las denuncias, los imputados ofrecían paquetes vacacionales y funerarios, y las víctimas depositaban 1,500 dólares sin recibir los servicios.

Para atraer a sus clientes, los citaban con el engaño de que habían ganado una cena para dos en un restaurante donde les ofrecían los paquetes. Una víctima relató que una promotora lo contactó en una gasolinera y al día siguiente lo llamó con la mentira de un viaje favorecido.

Otra persona indicó que le ofertaron cinco servicios funerarios y le debitaron 1,300 dólares de su tarjeta. Los procesados continuarán detenidos y el caso pasaría a la etapa de instrucción.