Estafa agravada: ofrecían cenas gratis y vendían paquetes que no existían

Una supuesta invitación a cenar gratis para dos personas habría sido utilizada para atraer a víctimas de una presunta estafa en El Salvador. Los implicados ofrecían paquetes vacacionales y servicios funerarios que nunca se concretaban.

Según la investigación, personas de nacionalidad colombiana, venezolana y salvadoreña enfrentaron una audiencia inicial por el delito de estafa agravada. De acuerdo con las denuncias, las víctimas entregaban alrededor de 1,500 dólares por los servicios contratados, pero no los recibían.

Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2020 y 2022. Las personas afectadas denunciaron el caso y esperan que se haga justicia.