Estados Unidos suspende aranceles del 50% a productos canadienses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes una suspensión temporal de tres días de los aranceles del 50% que debían entrar en vigor el miércoles sobre ciertos productos canadienses, una medida que fue recibida con satisfacción en Windsor, una de las regiones más expuestas a las tensiones arancelarias.

La suspensión afecta a productos como cemento, lácteos y palos de hockey, aunque Windsor ya enfrenta aranceles sobre acero, aluminio y productos de la industria automotriz.

Los habitantes de la región expresaron su esperanza de que ambas partes lleguen a acuerdos y señalaron que, aunque tengan que ajustarse, vale la pena no depender de otros países. A pesar de las tensiones comerciales recientes, las economías de Estados Unidos y Canadá siguen profundamente interconectadas.