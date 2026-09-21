Estados Unidos reconoce trabajo de El Salvador contra el narcotráfico

El Salvador sigue apareciendo entre los países que Estados Unidos considera corredores del narcotráfico, una clasificación que el país arrastra desde hace más de una década. La determinación presidencial para el año fiscal 2027, firmada por Donald Trump y publicada esta semana, también incluye a otros ocho países de la región: Belice, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Lista suma 23 países en total, entre ellos México, Colombia, China y Afganistán. Cuatro naciones fueron declaradas fallidas en su lucha antidrogas: Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. Venezuela, en cambio, salió de esa categoría tras la caída de Nicolás Maduro y la llegada de un gobierno interino.

Pese a la clasificación, Trump destacó a El Salvador como uno de los mejores aliados de Estados Unidos en el hemisferio, junto a Argentina y Ecuador, por su liderazgo y éxito contra el narcoterrorismo.