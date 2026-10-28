Estados Unidos mata a cinco personas en un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron que cinco personas murieron durante un nuevo ataque contra una lancha en el océano Pacífico.

El Comando Sur del Ejército estadounidense señaló que las víctimas fueron acusadas de narcoterrorismo y que la embarcación estaría vinculada a actividades de narcotráfico.

Según el organismo militar, información de inteligencia confirmada permitió establecer la presunta participación activa de la lancha en estas actividades ilícitas.

El Comando Sur no ofreció más detalles sobre la ubicación del operativo, los países involucrados ni las identidades de los fallecidos