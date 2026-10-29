Estados Unidos juramenta a 29 nuevos voluntarios del Cuerpo de Paz para El Salvador

El gobierno de Estados Unidos juramentó a 29 nuevos voluntarios del Cuerpo de Paz, quienes dedicarán dos años de servicio al desarrollo de comunidades salvadoreñas.

Se trata de la promoción Torogoz 2, la segunda que se incorpora desde la reapertura del programa en 2023.

Los voluntarios trabajarán con escuelas, emprendedores y organizaciones que ayudan a los negocios a formarse y crecer.

También enseñarán inglés en las comunidades que los reciban.

El vocero destacó que los integrantes aportan su presencia, su tiempo y su disposición a servir para hacer una diferencia.