Estados Unidos: Florida registra mayor brote de dengue en más de una década

Florida registra el mayor brote estatal de dengue en Estados Unidos en más de una década.

El Departamento de Salud del estado informó 252 contagios locales del virus transmitido por mosquitos hasta la semana 38 del año.

La semana 38 concluyó el 26 de septiembre. A los casos locales se suman 245 casos importados, es decir, de viajeros que contrajeron la enfermedad en otro lugar.

Los datos del Departamento de Salud están disponibles desde este lunes. Además, se reportó una muerte en lo que va del año.