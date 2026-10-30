Estados Unidos extradita a hombre procesado por feminicidio agravado e intento de homicidio

Estados Unidos extraditó a El Salvador a Michael C., de 27 años, procesado por feminicidio agravado y el intento de homicidio de su hijo.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2019 y tras ellos el sospechoso huyó del país.

La Fiscalía General de la República informó que, como parte de las investigaciones y con apoyo internacional, en 2023 se emitió una alerta a través de la Interpol.

Un año más tarde, el sospechoso fue capturado en California, Estados Unidos.

Posteriormente fue extraditado para enfrentar el debido proceso judicial en el país.

La fiscalía destacó que la extradición permitió dar seguimiento a la ubicación de la persona en el extranjero.