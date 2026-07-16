Estados Unidos designo nuevos carteles como organizaciones terroristas 

Con estas nuevas designaciones, el gobierno del presidente Donald Trump, suma oficialmente seis carteles mexicanos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designadas.

El cartel de Juárez, fundado en la década de 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua y los viagras, una organización criminal con presencia principalmente en el estado de Michoacán, fueron incorporados a estas categorías por su participación en el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado.