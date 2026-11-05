Estados Unidos: demócratas logran una contundente victoria electoral

Los demócratas consiguieron una contundente victoria en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, al obtener el control de ambas cámaras del Congreso y conquistar históricos bastiones republicanos.

El resultado representa un duro revés político para el presidente Donald Trump y podría comprometer la etapa final de su mandato.

Entre los triunfos destacados figura el de James Talarico en Texas, quien consiguió un escaño en el Senado frente a Ken Paxton, candidato respaldado por Trump. En ese mismo estado, Gina Hinojosa venció al gobernador republicano Greg Abbott.