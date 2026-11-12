Estadio de Puerto Príncipe opera como base militar para ofensiva contra las pandillas 

El estadio Silvio Cator, en Puerto Príncipe, funciona como base operativa de un enfrentamiento de la tropa salvadoreña en Haití.

Nayib Bukele anunció una ofensiva contra las pandillas y exigió a los miembros de las bandas abandonar la zona antes del inicio de las acciones, según declaraciones difundidas por redes sociales.

El recinto se encuentra bajo el dominio de la policía haitiana, el ejército salvadoreño y una task force integrada por unidades policiales y contratistas privados.

Ese grupo armado opera bajo control del gobierno haitiano con apoyo de la empresa militar Vectus Global, de Eric Prince, desde marzo de 2025.

En la operación también participa el Comando de Fuerzas Especiales salvadoreño. El lugar será utilizado para avanzar hacia los territorios controlados por las pandillas.

Bukele advirtió que quienes decidan permanecer y enfrentar a las fuerzas asumirán las consecuencias.