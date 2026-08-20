Esperanza de vida en El Salvador sube de 44 a 75.6 años

La esperanza de vida en El Salvador aumentó significativamente desde 1950, al pasar de 44 años a 75 años en promedio, según datos del Banco Central de Reserva, que proyecta que para 2027 alcance los 80 años.

El estudio demográfico detalla que en 2025 la expectativa de vida es de 72.5 años para hombres y 78.3 años para mujeres, una diferencia de 5.8 años entre géneros.

Un médico consultado atribuyó este incremento a la vacunación y a los medicamentos que previenen y mejoran enfermedades crónicas como la diabetes y los problemas pulmonares.

Sin embargo, especialistas advierten que alcanzar edades avanzadas no significa calidad de vida, por lo que recomiendan adoptar hábitos saludables como ejercicio y alimentación menos procesada.