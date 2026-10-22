Especialistas detallan que el pie equinovaro es corregible con el método Ponseti 

Especialistas detallaron que el pie equinovaro idiopático es corregible en el 95% de los casos a través del método Ponseti. El método es no quirúrgico y económico, y se aplica mientras los tendones están todavía flexibles.

El pie equinovaro es una de las anomalías congénitas más comunes según la Organización Mundial de la Salud y afecta a 200 mil bebés cada año, es decir, uno de cada 700 a nivel mundial. El tratamiento consiste en poner yesos y dar forma al pie, cambiándolos cada una o dos semanas, con un máximo de cuatro o cinco yesos.

En el último yeso se puede realizar una tenotomía en el tendón de Aquiles, un procedimiento mínimamente invasivo. La corrección temprana permite evitar cirugías mayores.