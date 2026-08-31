Especialistas alertan sobre aumento de diabetes en jóvenes desde los 12 años

La diabetes se ha convertido en una epidemia mundial con un incremento acelerado de casos, ya que en los últimos 32 años la cifra de personas que viven con esta enfermedad pasó de 200 millones a 830 millones, según la Organización Mundial de la Salud, y en El Salvador la prevalencia es del 11% en adultos, superior al promedio centroamericano del 9%, advirtieron especialistas.

Los expertos señalaron que el sedentarismo, la mala alimentación y la falta de actividad física son factores que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad, y destacaron que los diagnósticos ya no solo se limitan a la población mayor de 40 años, sino que se han registrado casos en adolescentes desde los 12 años y en adultos jóvenes de 20 a 30 años.

La enfermedad, considerada silenciosa porque puede avanzar durante años sin síntomas evidentes, puede provocar ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputaciones si no se detecta y controla a tiempo. Los especialistas señalaron que en El Salvador ya se cuenta con nuevos avances como sensores que se colocan en la piel y permiten vigilar los niveles de glucosa minuto a minuto.