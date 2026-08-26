Especialistas advierten sobre riesgos de consumir vitaminas liposolubles en exceso

Los oncólogos advierten que las vitaminas antioxidantes pueden interferir con radioterapia.

Especialistas en salud advirtieron sobre los riesgos de consumir vitaminas en exceso, especialmente las liposolubles como la A y la D, que se almacenan en la grasa del cuerpo, a diferencia de las hidrosolubles como la C y las del complejo B, que se eliminan a través de la orina cuando la función renal es adecuada.

Las vitaminas han ganado popularidad en nuevas presentaciones que incluyen cápsulas, tabletas, fórmulas intravenosas e incluso formatos similares a dulces, lo que ha llevado a un consumo masivo sin la supervisión adecuada.

Los médicos explicaron que, si bien las vitaminas hidrosolubles no representan un riesgo mayor ante un exceso, las liposolubles sí pueden acumularse y generar efectos adversos en el organismo.

La recomendación de los expertos es evitar la automedicación y consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación vitamínica.