Especialista señala que el cuidador también necesita atención durante el proceso de cáncer de mama

La psicoterapeuta Liliana Vela advirtió que el cuidador también requiere atención durante el proceso de cáncer de mama. La especialista señaló que el acompañamiento es agotador y que poco se habla de quien asume esa labor

Vela indicó que al recibir un diagnóstico se piensa en la persona que vive la enfermedad, pero no en el cuidador.

Por ello, recomendó psicoeducarse como cuidadores y evaluar en qué condiciones está la persona diagnosticada.

Sugirió también disponer del tiempo necesario y preguntar qué día tiene una cita médica para acompañarla. La especialista planteó cambiar la sintonía de frases como «no llores» por un apoyo real.