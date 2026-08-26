Especialista recomienda revisión periódica del vehículo aunque no enciendan luces de advertencia

José Francisco Castellanos, director del Centro Internacional de Instrucción Técnica, enfatizó la necesidad de revisiones periódicas del vehículo incluso cuando no hay señales de falla. El manual del usuario es clave para conocer el mantenimiento preventivo.

El especialista explicó que muchos sistemas no emiten advertencias mediante luces, por lo que la intuición del conductor y la revisión constante son fundamentales.

El manual del usuario, disponible en internet para vehículos importados, guía sobre el cuidado adecuado. Castellanos recordó que el propietario es el primer responsable del mantenimiento.