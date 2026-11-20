El licenciado Jorge Valladares recomendó disfrutar el aguinaldo en familia antes que destinarlo al pago de deudas deterioradas.

Según el especialista, abonar una cuota a un crédito con atrasos no resuelve la situación financiera de la persona.

Valladares explicó que cuando una persona paga en fechas desordenadas, el interés se come el capital y lo abonado no reduce la deuda.

Señaló que en esos casos el crédito ya se deterioró y acumula gastos administrativos e intereses moratorios.

Por ello, propuso destinar el aguinaldo a una cena simbólica en familia donde florezcan la nostalgia y el cariño.

Aconsejó consultar con la pareja y los hijos cómo pasar la Navidad y no intentar solventar problemas financieros con ese ingreso.