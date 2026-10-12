Especialista explica por qué revisar el correo del trabajo en vacaciones mantiene la alerta constante

La psicoterapeuta Karina Romero señala que la ansiedad impulsa a buscar una sensación de control.

La psicoterapeuta Karina Romero explicó que revisar el correo del trabajo durante las vacaciones mantiene una alerta constante.

Señaló que esa acción busca aliviar la ansiedad y dar una sensación de control que realmente no se logra. 

Romero indicó que el cerebro acostumbrado a la presión constante entra en hiperalerta cuando se intenta desconectar.

Añadió que el estrés laboral hace difícil abandonar esa vigilancia permanente. La especialista recomendó diferenciar entre lo urgente y lo importante.

Explicó que lo urgente es aquello que requiere a la persona directamente para solventar una tarea o función, mientras que lo importante puede esperar. 