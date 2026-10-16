Especialista explica cómo integrar la historia familiar sin repetir los mismos patrones de los antepasados

Comprender de dónde venimos no basta para cambiar la manera en que nos relacionamos, según la especialista en constelaciones familiares María José Herrera.

La conciencia sobre las formas de amar y las creencias aprendidas marca el inicio del papel de cada persona dentro de su historia familiar.

La experta explicó que muchas personas identifican después de ciertas experiencias que repiten el mismo patrón de la madre, la abuela o el abuelo.

Integrar la historia familiar no significa justificar, negar ni borrar lo que ocurrió, sino relacionarse de otra forma con ella.

Señaló que los parientes hicieron lo que sabían en ese momento, desde su contexto y los recursos que tenían. También indicó que las creencias familiares y culturales influyen en la forma de relacionarse.