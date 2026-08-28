Especialista advierte sobre enfermedades recurrentes y el mensaje del cuerpo sin abandonar el tratamiento médico

María José Herrera explica que la enfermedad física debe atenderse de forma clínica mientras se trabaja la raíz emocional.

 La terapeuta en constelaciones familiares María José Herrera abordó en un espacio de autoconocimiento la relación entre enfermedades recurrentes y el mensaje que el cuerpo quiere comunicar. Destacó que el acompañamiento emocional debe ir a la par del tratamiento médico clínico.

 Herrera señaló que uno de los temas más frecuentes en las sesiones es cuando los pacientes llegan con enfermedades que también padecieron sus padres o abuelos. Enfatizó que antes de abordar el origen emocional, es fundamental contar con un diagnóstico médico confirmado y estar en tratamiento.

Advirtió que muchas personas malinterpretan estas herramientas y abandonan la medicación o se automedican, lo cual considera un grave error. La especialista explicó que atender la raíz emocional de una enfermedad, junto con el cuidado físico, permite que el problema no vuelva a surgir.