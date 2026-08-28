Especialista advierte sobre enfermedades recurrentes y el mensaje del cuerpo sin abandonar el tratamiento médico

La terapeuta en constelaciones familiares María José Herrera abordó en un espacio de autoconocimiento la relación entre enfermedades recurrentes y el mensaje que el cuerpo quiere comunicar. Destacó que el acompañamiento emocional debe ir a la par del tratamiento médico clínico.

Herrera señaló que uno de los temas más frecuentes en las sesiones es cuando los pacientes llegan con enfermedades que también padecieron sus padres o abuelos. Enfatizó que antes de abordar el origen emocional, es fundamental contar con un diagnóstico médico confirmado y estar en tratamiento.

Advirtió que muchas personas malinterpretan estas herramientas y abandonan la medicación o se automedican, lo cual considera un grave error. La especialista explicó que atender la raíz emocional de una enfermedad, junto con el cuidado físico, permite que el problema no vuelva a surgir.