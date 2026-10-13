Especialista advierte que fumar, alcohol y sol constante elevan el riesgo de cáncer oral

Un especialista advirtió que fumar, consumir alcohol, algunos virus y exponerse constantemente al sol elevan el riesgo de cáncer oral. El cáncer de labio es el más común, pero también existen el de lengua, mucosas de carrillos, paladar y orofaringe.

La deficiencia en la higiene dental también es un factor predisponente, al igual que las prótesis mal adaptadas y las obturaciones desgastadas que crean filos. Esos filos rozan estructuras como la lengua y pueden provocar úlceras, tumefacciones, puntos rojos o lesiones blancas.

El especialista indicó que los cambios en el tono de voz y la dificultad al tragar son señales de etapas avanzadas. Recomendó visitar al odontólogo al menos una vez al año, aunque algunos pacientes requieren hasta tres o cuatro visitas.