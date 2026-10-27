Especialista advierte que duchas eléctricas, secadoras y aire acondicionado disparan el consumo de energía

Las duchas eléctricas, secadoras, aire acondicionado y refrigeradoras concentran el mayor consumo de energía en los hogares, según el especialista Bernard Gabriel Masis.

El experto clasificó los equipos de mayor gasto en tres grupos: calefacción, refrigeración y aparatos de uso prolongado.

Maciz explicó que existe una gran diferencia entre el consumo de los equipos y las horas que se les da uso. Señaló que hay aparatos que consumen mucho pero se utilizan pocos minutos, y otros que consumen poco pero permanecen encendidos muchas horas. Indicó que la lavadora y la secadora son equipos de uso medido que solo se emplean en el momento.

En cambio, los ventiladores, el aire acondicionado y la refrigeradora son los que más se utilizan a diario. También advirtió que los aparatos en stand-by consumen una cantidad baja de corriente por sus controles remotos y conexión Wi-Fi.