Especialista aclara que el azúcar no es la principal causante de la diabetes

El azúcar no es la principal causante de la diabetes, según aclaró la especialista durante una dinámica informativa.

La nutricionista Génesis Ramírez explicó que la diabetes tipo 2 es una enfermedad multifactorial que depende de varios factores de riesgo.

Entre los factores que inciden en la diabetes figuran los antecedentes familiares, la genética y los hábitos alimentarios.

También influyen el sueño, el sedentarismo, el exceso de grasa corporal y la grasa visceral o abdominal. La especialista señaló que un exceso de azúcares puede aumentar el riesgo de padecer diabetes en el futuro.

Sin embargo, aclaró que el azúcar no es la principal ni la única causante de la enfermedad. Existen diferentes tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 y gestacional.