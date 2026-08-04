España interesada en el café salvadoreño

España ha puesto la mirada en la caficultura de El Salvador, ya que a través de un proyecto buscan aprender sobre la producción del café para impulsar el turismo agroecológico en las Islas Canarias.

Y es que el café salvadoreño ha sido reconocido por su alta calidad, por lo que su experiencia sobre técnicas de cultivo, procesamiento y manejo del grano podría ser replicado en el país europeo.

La zona de las Islas Canarias, es altamente turística, por ello quieren que los visitantes puedan disfrutar de estos espectaculares paisajes y que a la vez puedan vivir una experiencia con el café, no solo con una deliciosa tasa con esta bebida sino recorrer los cafetales ofreciendo una oferta turística sostenible.

Los estándares de excelencia del café de El Salvador le han abierto la puerta para que este grano pueda ser exportado a diferentes países, pero hay algunas naciones que pueden ser más exigentes por lo que la Universidad de El Salvador, por medio del laboratorio de investigación en productos naturales, incluso impulsan los certificados de calidad química.

Por su parte, el Instituto Salvadoreño del Café desarrolló el certamen taza de excelencia El Salvador 2026, una competencia internacional que evalúa y premia a los cafés más excepcionales del país, promoviendo rigurosos estándares de calidad y conectando a productores nacionales con compradores internacionales especializados en grano de alta gama.