España enfrenta su peor temporada de incendios con más de 100,000 hectáreas quemadas

España atraviesa su peor temporada de incendios forestales en lo que va del año, con 22 grandes fuegos que han calcinado más de 100,000 hectáreas, según informó el presidente Pedro Sánchez, quien visitó la zona afectada en la provincia de Guadalajara, donde un incendio declarado el jueves ha consumido 32,000 hectáreas y es considerado el más complejo de la historia reciente del país.

Las autoridades de Castilla-La Mancha reportan que la situación ha entrado en fase de estabilización con frentes reducidos y focalizados, aunque piden cautela debido a la ola de calor que afecta al país y que crea condiciones propicias para las llamas.

El incendio obligó a evacuar preventivamente a 1,200 personas de 40 municipios, aunque algunas ya han comenzado a retornar a sus hogares ante la mejora de las condiciones.