Espacios desalojados en Soyapango operan como parqueos y generan tráfico y basura

Los espacios que ocupaban comerciantes en el centro de Soyapango, desalojados hace más de un mes, ahora funcionan como parqueos y generan tráfico y desorden en la zona.

El concejal Cayetano Cruz asegura que no hubo un seguimiento al desalojo de las ventas.

Sostuvo que falta un plan estratégico que contemple el resguardo de las aceras y alternativas de parqueos municipales.

Indicó que esas alternativas permitirían a los conductores dejar sus vehículos en un parqueo establecido.

Habitantes del sector cuestionaron la medida porque, a su juicio, se retiró a personas que se ganaban el pan de cada día para sus hijos.

Los vecinos también se quejan de promontorios de basura y siguen a la espera de una respuesta de la comuna.

Una pobladora advirtió que la basura acumulada en las calles puede llamar muchas enfermedades.

Cayetano Cruz reveló además que la administración de la alcaldía habría despedido a algunos trabajadores de desechos sólidos.