Escuchar sonidos naturales reduce estrés y mejora concentración

Escuchar el canto de los pájaros, el murmullo del viento o el movimiento de las hojas puede generar una sensación de calma, reducir el estrés y favorecer la concentración. Estos sonidos naturales también ayudan a relajar el cuerpo y despertar emociones positivas.

Tomarse unos minutos para escuchar el entorno puede convertirse en una práctica de mindfulness. Basta con hacerlo desde una ventana, un parque o el jardín, dejando de lado el teléfono y prestando atención a los sonidos que nos rodean.

Convertir este momento en un hábito permite hacer una pausa de las preocupaciones diarias, respirar con tranquilidad y reconectar con uno mismo.