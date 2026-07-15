Escrutinio final de elecciones de Consejo Nacional de la Judicatura

Estos son los nombres de los 18 abogados que buscarán ser parte del nuevo Consejo Nacional de la Judicatura 2026-2031. Ellos fueron seleccionados tras un proceso electoral desarrollado por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, los candidatos tendrán 48 horas para ejercer el derecho de impugnación de los resultados.

Si ninguno de los candidatos o de las asociaciones que conforman Fedaes presenta algún recurso de impugnación, se continua con el proceso conforme a la ley.

El Consejo Nacional de la Judicatura tiene cuatro funciones dentro de la jurisprudencia salvadoreña: seleccionar y proponer a candidatos a jueces y magistrados de cámaras de segunda instancia, evaluar periódicamente a jueces y magistrados, administrar la escuela de capacitación judicial y proponer candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.