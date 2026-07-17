Escribir a mano fortalece la memoria y el aprendizaje, según estudios

Un estudio de las universidades de Princeton y California confirmó que escribir a mano activa procesos cerebrales que mejoran la retención de información, a diferencia de la escritura digital.

El cerebro procesa de manera más profunda cuando se escribe manualmente, analizando y seleccionando ideas clave para transformarlas en palabras.

Este mecanismo fortalece las conexiones neuronales vinculadas a la memoria y el aprendizaje significativo.

Los investigadores compararon ambos métodos y encontraron ventajas claras en la comprensión de quienes usan lápiz y papel.

La práctica sigue vigente como herramienta efectiva pese a la era digital.