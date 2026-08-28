Escocia tiene al unicornio como su animal nacional: conoce la curiosa razón histórica

El unicornio, criatura de la mitología celta, es el animal nacional de Escocia y se convirtió en un símbolo histórico de fuerza, valentía y libertad.

El unicornio aparece en el escudo de armas escocés y ha sido un símbolo asociado al país durante siglos. La mitología celta lo relaciona con pureza y poder, mientras otras tradiciones destacan su valentía, fuerza y determinación.

Su presencia en la heráldica escocesa se remonta aproximadamente al siglo XII. Así, una criatura legendaria terminó convertida en uno de los emblemas más reconocibles de Escocia.